Mircea Rednic a refuzat un club important din Europa pentru a rămâne la UTA: ”Am făcut multe greşeli şi mi-am stricat CV-ul!”

Mircea Rednic a declarat că a fost dorit de Standard Liege, un club important din Belgia.

De asemenea, tehnicianul român a explicat de ce a ales să rămână la UTA Arad. El a dezvăluit că a ajuns la vârsta la care își dorește continuitate în cariera sa.

”Nu au fost doar zvonuri, a fost adevărat, dar s-a închis. În primul rând, eu am spus că voi pleca atunci când vom avea echipă de play-off. Până atunci, am acceptat o strategie, un proiect, m-am implicat foarte mult şi am decis să rămân în continuare.

Nu era corect din partea mea, mai ales la ce s-a întâmplat în vară, când au plecat foarte mulţi jucători şi au venit foarte mulţi, nu era cazul. Nu mai am 40 sau 45 de ani, am făcut multe greşeli când am luat unele decizii şi mi-am stricat şi CV-ul.

Nu am gândit profesional, ci cu inima. Am fost la Standard, i-am preluat într-o perioadă mult mai delicată decât acum, la retrogradare, am intrat în play-off, am terminat pe locul 4, ne-am calificat în Europa, după care nu mi s-a mai prelungit contractul. Nu mai vreau să fac greşelile pe care le-am făcut, să iau echipe din mers.

Mă simt foarte bine aici, am avut sprijin din partea domnului Meszar. Sunt iubit, aşa e peste tot, când ai rezultate, eşti iubit, când nu…”, a declarat Mircea Rednic la conferinţa de presă.