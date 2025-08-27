Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege după doar 5 meciuri

Mircea Rednic (63 de ani) a fost demis de Standard Liege după doar două luni la conducerea echipei belgiene. Clubul a luat decizia după două înfrângeri consecutive dure, ambele cu scorul de 0-3, în meciurile cu Union SG și Cercle Brugge. Deși presa belgiană preconiza că ultimul meci, cel de la Leuven de duminică, va fi decisiv, conducerea clubului a ales să întrerupă colaborarea cu antrenorul român înainte de această partidă.

Standard Liege a transmis printr-un comunicat că şi-a exprimat recunoștința pentru munca făcută de Rednic, însă au decis încetarea colaborării cu efect imediat.

„Conducerea lui Standard Liege l-a informat pe Mircea Rednic în această dimineață că încheie colaborarea cu efect imediat. Îi mulțumim pentru munca depusă din iunie”, se arată într-un comunicat al clubului.

Aceasta este o perioadă dificilă pentru Mircea Rednic, al cărui mandat la Standard Liege a fost mult mai scurt decât se anticipa.

Oficialii belgieni au anunțat deja un înlocuitor pentru Rednic. Este vorba despre Vincent Euvrard, care îi va antrena pe „roșii” pentru următorii doi ani. Euvrard vine de la Dender EH, ultima clasată în prima ligă belgiană.