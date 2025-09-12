Mircea Rednic, dezvăluiri dure după demiterea neașteptată de la Standard Liege: „Nu sunt o marionetă”

Mircea Rednic, fost antrenor la Standard Liege, a răbufnit după ce a fost demis prematur de pe banca echipei belgiene, exprimându-și nemulțumirea față de implicarea directorului sportiv Marc Wilmots în treburile tehnice. Rednic a menționat că, deși echipa nu a pierdut niciun amical în pregătiri și a început sezonul cu șapte puncte din nouă posibile, a fost acuzat pe nedrept de metode „învechite” și lipsă de analiză video.

Antrenorul a dezvăluit tensiunea instaurată încă de la început, când Wilmots a încercat să controleze totul, inclusiv transferurile și compoziția echipei, în timp ce el trebuia să se ocupe doar de antrenamente și programul echipei. Rednic a transmis că a dorit să ajute clubul și să revină la Standard, dar nu a acceptat să fie o „marionetă” în conducerea tehnică.

„În timpul pregătirii, nu am pierdut niciun meci, am început sezonul cu şapte puncte din nouă posibile, deci înseamnă că explicam bine lucrurile atunci. Dar tot Rednic nu folosea analiză video, nu se baza pe date, nu ştiu cine spunea asta. Mi-au pătat imaginea, mi-au spus că m-am schimbat, unii chiar au vorbit despre sănătatea mea. E adevărat, am făcut infarct acum doi ani, dar după trei săptămâni, eram din nou pe bancă.

Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.

Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a declarat Mircea Rednic, conform lesportsplus.

Fostul antrenor a primit 200.000 de euro compensație pentru a renunța la postul său, salariul aferent a șase luni, iar la momentul demiterii echipa se afla pe locul 7 în campionat. Ultimele două etape, cu înfrângeri categorice 0-3 în fața lui Union SG și Cercle Brugge, au precipitat decizia clubului. Rednic a mai amintit că, în ciuda infarctului suferit acum doi ani, a revenit rapid pe bancă, subliniind că imaginea îi fost pătată nejustificat pe durata mandatului la Standard Liege.