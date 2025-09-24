Mircea Rednic, din nou liber și pregătit să revină: așteaptă marea provocare!

Mircea Rednic este din nou liber de contract după despărțirea rapidă de Standard Liege și este pregătit să accepte o nouă provocare în carieră. Tehnicianul român, în vârstă de 63 de ani, a rezistat doar cinci meciuri în Belgia, dar a refuzat deja unele oferte primite, așa cum a declarat Alexandru Meszar, finanțatorul lui UTA, care a păstrat o relație bună cu antrenorul.

„De obicei, eu nu comentez despre situația de la alte cluburi. Pot să vă spun doar că Mircea Rednic a trecut peste această despărțire cu bine. Are un tonus foarte bun, este ok. Pregătit pentru o nouă provocare, vrea să revină. Deja a avut anumite oferte, pe care le-a refuzat însă, deocamdată. În România, probabil nu a fost tratat așa cum ar fi trebuit”, a spus Alexandru Meszar, conform digisport.ro.

Rednic va primi 200.000 de euro ca despăgubire după ce a fost concediat, suma prevăzută în clauza de reziliere a contractului său, iar salariul său brut lunar la Standard Liege era sub 40.000 de euro. Demiterea a venit după un început slab de sezon, inclusiv o înfrângere acasă cu Cercle Brugge, scor 0-3.