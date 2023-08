Mircea Rednic este realist după victoria cu FCSB: „Mai avem mult de lucrat. Am avut și puțin noroc”

Echipa UTA a provocat prima înfrângere în actualul sezon al Superligii celor de la FCSB, învingându-I la Arad cu 2-1, în etapa a 7-a.

„Victoria asta vine după o perioadă grea”, a precizat Mircea Rednic

După ce Florinel Coman a deschis scorul în minutul 4, gazdele au beneficiat de un penalty gratuit, acordat după ce mingea l-a atins în piept pe Pantea, care a fost avertizat.

A egalat Fabry, iar în minutul 4 de prelungiri al primei reprize Pantea a mai primit un cartonaș galben, fiind eliminat.

S-a făcut 2-1 în minutul 60, după care Coman a primit și el al doilea cartonaș galben, în minutul 83, după ce l-a lovit cu cotul în ceafă pe Markov.

Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, nu și-a ascuns bucuria, chiar dacă victoria s-a conturat în aceste circunmstanțe. „E fericire mare. Așteptam victoria asta, mai ales că vine după o perioadă grea. Ne-am pornit mai greu, am pierdut multe puncte pe greșelile noastre.

Am început prost, dar mi-a plăcut reacția echipei. Am avut situații, am pus presiune pe apărarea lor, știam că e punctul lor vulnerabil, a venit și golul, apoi am gestionat bine”, a spus el la final.

„A fost un arbitraj bun”, consideră Mircea Rednic

Tehnicianul recunoaște că mai este mult de lucru la echipă. „La atmosfera care a fost, n-ai cum să nu reacționezi, incredibil a fost. Le mulțumesc suporterilor, că era un moment, așa, cu tensiune în oraș.

Așa e când joci cu cel mai bun, că trebuie să recunoaștem, nu sunt pe primul loc întâmplător, au un lot foarte bun. Eu zic că a fost un arbitraj bun. Grupul merită această victorie, lumea o să fie mai mulțumită.

N-a fost ușor, au fost multe schimbări. E nevoie de timp, încă e nevoie de timp, mai avem mult de lucrat.

Am avut și puțin noroc. E o victorie, nu zic meritată, dar muncită. Chiar îmi felicit jucătorii. Aveam nevoie ca de aer de această victorie pentru liniște”, a încheiat el.