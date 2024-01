Mircea Rednic exultă după victoria la limită cu Sepsi: „Cu FCSB a fost un accident”

Echipa UTA a învins Sepsi pe teren propriu, cu 2-1, în etapa a 23-a din Superligă.

„Cu FCSB a fost un accident”, spune Mircea Rednic, după ce UTA a învins Sepsi cu emoții

Golurile au fost marcate de Omondi (35) și Rodrigues (50), respectiv, Ștefănescu (84-p). În minutul 90+2, portarul gazdelor, Kucher, a avut trei intervenții excelente la șuturile lui Safranko (două) și Kevin Varga.

Chiar dacă echipa pe care o pregătește a câștigat cu emoții, antrenorul Mircea Rednic continuă să spună că eșecul din runda precedentă, 0-4 cu FCSB pe Arena Națională, putea fi evitat.

„Noi am suferit perioada asta. A fost un teren bun, iar publicul ne-a susținut. Au fost multe momente bune. Ne-am grăbit în unele momente, dar mă bucur pentru rezultat.

Eu am zis, Cu FCSB a fost un accident. Ei își merită locul, dar noi am făcut greșeli. Dacă înscriam, altul era rezultatul. Dar asta e.

Bine că am reușit să înscriem astăzi. Am încredere în lotul meu. Nu știu dacă am încheiat toate transferurile, mai avem un mijlocaș care vine.

Mie asta îmi place, că gazonul este excelent, unul dintre cele mai bune din țară. Toate lucrurile sunt pozitive. Avem nevoie de continuitate.

Vrem să fim cât mai departe de locul de baraj. Eu zic că, până în momentul de față, lucrurile sunt mai bune decât anul trecut”, a declarat Mircea Rednic.