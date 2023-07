Mircea Rednic își trage jucătorii la răspundere: „S-au lăsat dominați, ceea ce nu e normal”

UTA a remizat, 1-1, în prima etapă a Superligii, la Galați, cu nou promovata Oțelul.

Mircea Rednic este deranjat că jucătorii români din lot s-au lăsat dominați de străini

Antrenorul Mircea Rednic a surprins dându-i banderola de căpitan portarului Florin Iacob, deși în sezonul trecut purtătorul ei a fost Alexandru Benga.

Iacob va împlini 30 de ani pe 16 august. A fost titular pe final de sezon, contribuind la salvarea echipei de la retrogradare. În plus, a apărat un penalty la Galați, parând șutul executat de Juri Cisotti.

„Pentru moment, eu am ales căpitanii. Sunt doi jucători cu experiență, eu am insistat ca ei să rămână cu banderola. Au, însă, responsabilități mult mai mari, pentru că sezonul trecut chiar nu s-au implicat și lor ar trebuit să se adauge și Keșeru.

Ei s-au lăsat dominați de străini, ceea ce nu e normal la tine în țară. Indiferent cine sunt aceștia, Messi sau Ronaldo. Deci ei, ca români, trebuiau să se impună și să facă niște reguli pe care străinii să le accepte. Și eu am jucat în străinătate și am acceptat. Am făcut diferența în teren, dar nu în vestiare.

Doar că ei au rămas un pic indiferenți și acum le-am cerut să se implice. Chiar i-am obligat să încerce să facă o legătură pozitivă în echipă, să mai iasă la o bere, la un restaurant, pentru că ei știu ceea ce înseamnă UTA.

Ceilalți o să învețe, ei doar au auzit despre UTA. Dar, mai mult ca sigur, când o să vadă atmosfera de o să le crească aportul la joc cu cel puțin 20%”, a spus Mircea Rednic.

Mircea Rednic l-a pierdut pe Virgiliu Postolachi, plecat la Grenoble, dar vrea 2 atacanți

Tehnicianul a vorbit și despre ultimele întăriri ale verii. UTA are în vedere să aducă 3-4 jucători, doi fiind atacanți, după ce Virgiliu Postolachi a plecat la Grenoble în scmbul a 300.000 de euro.

„Independent de meciul de la Galați, știam oricum că mai e nevoie de doi-trei jucători, pentru că nu am concurență la fundaș dreapta, în partea stângă încă nu am găsit un winger. Avem discuții, dar se lasă cam greu.

Toți mai trag de timp, perioada de transferuri nu s-a terminat, dar avansăm nu cu pași mari. În plus, trebuie obligatoriu încă un atacant, zic eu, dacă nu doi acum că a plecat Postolachi.

În cariera mea de antrenor nu am dat greș la atacanți, important e că avem ceva soluții. S-a mărit și bugetul pentru atacanți și pentru winger și sper ca până la sfârșitul săptămânii să mai vină doi jucători. Depinde, chiar astăzi s-ar putea să primim un răspuns favorabil și suntem pregătiți însă imediat să facem un transfer”, a încheiat Rednic.