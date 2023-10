Mircea Rednic nu a trecut peste! Ce a spus despre golul anulat din meciul cu Rapid: „Nu trebuie să fim luaţi de de fraieri!”

Mircea Rednic nu a trecut peste faza controversată din meciul cu Rapid (2-2), când UTA a marcat dar golul nu a fost acordat.

„Puriul” a lansat un nou atac vehement. Iată ce a spus despre evenimentul din etapa trecută.

„Nu trebuie să fim luaţi de de fraieri!”

„Eu când am declarat că din cauza nocturnei nu ni s-a dat golul am fost ironic, nu ai cum să nu vezi. Nu trebuie să fim luaţi de de fraieri, a fost gol. Eu am experienţă şi vă spun că atâta timp cât piciorul de sprijin e după linie e clar… Ca să loveşti mingea cu celălalt picior trebuie să faci o pendulare, că-i mai mică, că-i mai mare, iar el a făcut o pendulare mare şi s-a văzut clar că mingea a trecut de linie. Poate se şi impunea un al doilea cartonaş galben pentru Stolnik, dar dă-mi golul înainte de toate. Păcat, a fost un joc bun, iar asta ne dă încredere”, a spus Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.