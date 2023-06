Mircea Rednic, răspuns pentru Gigi Becali: ”UTA nu a fost sclav la nimeni!”

Gigi Becali este în război cu FRF.

Patronul FCSB a încercat să schimbe regula U21 din Superligă.

Totuși, nu toate cluburile din Liga 1 au fost de partea lui, iar inițiativa a eșuat.

UTA a fost unul dintre cluburile care nu au susținut demersul lui Becali.

Patronul FCSB i-a numit pe cai care au fost împotriva lui sclavi, iar Mircea Rednic i-a răspuns patronului FCSB.

”Da, am votat invers de ce a vrut Gigi, dar nu vreau să comentez politica clubului. Ceea ce vă pot spune e că am tineri de calitate și nu mă simt sclav. Nu am fost niciodată și nici UTA nu a fost sclav la nimeni. Fiecare club are politica lui, noi nu ne lăsăm influențați de unii sau de ceilalți. Ei au interese, normal că, jucând la nivelul la care joacă și la obiectivele pe care le au, câteodată nu-și doresc să aibă un junior în teren”, a spus Mircea Rednic, antrenorul UTA-ei.