Mircea Rednic s-a împăcat cu Cătălin Vulturar: „Te-am vrut, altfel nu acceptam să vii! Mă bucur că ai ajuns aici”

Mijlocașul Cătălin Vulturar a fost transferat de Rapid, de la Lecce, dar a fost împrumuatt până la finalul sezonului la UTA.

„Te-am vrut, altfel nu acceptam să vii! Mă bucur că ai ajuns aici”, i-a spus Mircea Rednic lui Cătălin Vulturar

Ajuns în țară, jucătorul a spus că abia așteaptă să învețe imnul Rapidului, lucru care l-a deranjat pe antrenorul formației arădene, Mircea Rednic.

„La declarațiile pe care le-a făcut, nu că nu mai vreau eu, nu mai vor suporterii. Ăștia sunt copii fără minte, dar ar trebui să fie ajutați și un pic sfătuiți de impresar. Nu ai voie să spui așa ceva.

Eu chiar nu mi-l doresc în situația de față. Plus că am făcut deja două transferuri, am luat doi jucători pe post, deci în momentul de față nu mă interesează. Să stea acolo, să învețe imnul Rapidului”, spunea el la vremea respectivă.

Între timp, însă, lucrurile s-au mai liniștit. Tehnicianul a susținut conferința de presă oficială de dinaintea meciului cu Petrolul, programat sâmbătă, de la ora 14:00.

„Vulturar e bine, chiar e bine. Cheamă-l, mă, aici! Cheamă-l! Eu am terminat, nu v-ați săturat de mine? Hai aici!

Ia, spune-le cum te-am primit în vestiar. Eu știu imnul lui Dinamo, imnul lui Rapid. Sunt frumoase. Și al lui UTA e foarte frumos. Poți să știi imnul pe de rost, dar dacă în teren nu ești piesă…

Eu am simțit pe pielea mea, când am ajuns de la Dinamo la Rapid, au fost câteva scandări la început. Prin joc, i-am făcut să mă iubească și să mă regrete.

Eu îți urez mult succes. Să știi că te-am vrut, că altfel nu acceptam să vii. Au fost ceva probleme, dar mă bucur că ai ajuns aici”, a spus tehnicianul.

Rapid și UTA vor fi adversare în etapa a 28-a, meciul urmând dă aibe loc pe stadionul din Giulești, pe 28 februarie, de la ora 21:00.