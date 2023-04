Mircea Rednic s-a luat puternic de arbitrajul de la eșecul cu U Cluj: „Repet, noi am dat gol și ne-a fost anulat!”

UTA Arad a fost eliminată din semifinala Cupei României. Arădenii au pierdut în fața celor de la U Cluj (0-1).

Mircea Rednic, proaspăt instalat pe banca celor de la UTA, a debutat astfel cu o înfrângere. „Puriul” a reclamat arbitrajul. Iată ce a spus după meci.

„Repet, noi am dat gol și ne-a fost anulat!”

„Eu zic că am făcut un meci bun. Am dat și gol, n-am primit niciun gol. Nu se poate! Vorbim de fotbal, de plăcerea fotbalului. Miron s-a împiedicat de iarba aia hibrid. Normal că s-a împeidicat, apoi a fost atins, da. Ei n-au dat gol, n-au dat șut pe poartă în repriza a doua.

N-am ce să le reproșez jucătorilor mei, cred că ar fi trebuit să mai înscriem de două ori. Cred că meritam să ne calificăm. Meciul n-a fost decis de VAR, VAR-ul doar l-a chemat pe arbitru să decidă. El a decis. E greu în situația în care suntem. E stres mult. Toată lumea își dorea să ne calificăm în finală, dar nu mai putem schimba nimic.

Repet, noi am dat gol și ne-a fost anulat. Ei n-au înscris niciun gol și au câștigat. Jucătorii mei au reacționat foarte bine în aceste două zile, îi felicit. Am rămas cu un gust amar și am înțeles că nu e prima oară când se întâmplă. Sunt oameni care au făcut deplasarea, care suferă, sunt jucători care se pregătesc. Nu poți să intervii așa într-un joc! Ăia în Anglia stau numai la VAR? N-am ce să mai zic ”, a spus Mircea Rednic, pentru Orange Sport.