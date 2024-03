Mircea Rednic și-a criticat echipa după eșecul cu Dinamo: „Ne-am precipitat! Unii jucători au teamă”

Echipa UTA a ratat prezența în play-off după ce a fost învinsă, în deplasare de Dinamo, cu 0-1, meciul având loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

„Ne-am precipitat! Unii jucători au teamă”, a spus Mircea Rednic după Dinamo – UTA 1-0

În urma acestui rezultat și a celor întâmplate în celelalte meciuri jucate vineri, de la ora 20:00, UTA va încheia returul pe locul 8.

Echipa antrenată de Mircea Rednic are același număr de puncte ca FC Hermannstadt, 40, dar beneficiază de avantajul rezultatelor directe (1-2 în deplasare și 2-0 acasă).

La finalul partidei cu Dinamo, tehnicianul nu a ezitat să-și manifeste nemulțumirea. „Ce n-a mers? N-am avut șansă. Au dat golul pe care l-au dat după o minge deviată.

Noi am avut minge deviată în repriza a doua, dar s-a dus afară. Am avut șutul lui Trif, scos de portar. Ne-am retras prea mult, am stat prea jos în prima repriză.

În a doua repriză am dominat jocul, dar centrările nu au fost precise. Se cunoaște că avem doar un atacant, nu avem alte soluții. Dacă am fi avut încă un atacant, era bine, că puteam presiune pe apărarea adversă.

Am făcut greșeli, ne-am precipitat, degajări la întâmplare și așa le-am dat lor încredere. Am avut situații, nu-i primul meci în care avem presiune și miză foarte mare și unii jucători au teamă. Au intrat cu teamă”, a declarat Rednic.