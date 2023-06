Mircea Rednic și-a decis viitorul după ce a salvat-o pe UTA Arad de la retrogradare

Rednic a semnat o nouă înțelegere cu UTA, valabilă până în vara anului 2025, notează Fanatik.

„Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit, vreau să-mi felicit jucătorii, le-am zis să nu dezamăgim publicul, vreau să le mulțumim că au creat o atmosferă foarte frumoasă și ei ne-au împins când am avut nevoie.

Sunt multe lucruri de pus la punct. Nu vreau să vorbesc de plecări și veniri în momentul ăsta așa de frumos. Când am venit am avut o ușoară teamă, știam că dacă nu salvez echipa iar zic că Rednic e depășit, că nu face treabă. Mi-am călcat pe orgoliu, am zis că nu mai preiau echipe din mers. A fost un risc, la vârsta mea nu trebuie să mai risc”, a spus Mircea Rednic, după ce s-a salvat de la retrogradare.

Mircea Rednic a anunțat că vrea să transfere șase jucători, cu care deja s-a înțeles, imediat după barajul câștigat cu FC Buzău.

Aceasta a fost una dintre condițiile puse de tehnician pentru a continua la echipă.

”Doar de mine depinde ce va fi legat de lot, altfel nu rămân. Mâine voi avea o discuție cu cei care termină contractul. Mai departe vom aduce cinci-șase jucători cu care am vorbit, mai trebuie doar să vină să semneze actele.

E vorba despre un fundaș dreapta, doi fundași centrali și doi atacanți. Nume nu vă pot da pentru că nu au semnat încă, dar mâine vom stabili când vin la Arad”, a anunțat Mircea Rednic.