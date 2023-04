Mircea Rednic și prima schimbare de la UTA Arad: „Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla!”

UTA Arad și-a schimbat tehnicianul. Arădenii l-au demis pe Laszlo Balint și l-au instalat pe Mircea Rednic.

Se pare că „Puriul” pune deja la cale o primă schimbare. Mai exact, antrenorul a luat legătura cu Andrei Antoce, preparatorul fizic, pe care îl vrea în staff-ul său. Iată ce a spus Antoce.

„Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla!”

„Am vorbit cu nea Mircea despre venirea la UTA, eu fac parte din staff-ul dumnealui, acum rămâne să vedem ce se va întâmpla. Situația e puțin mai complicată, pentru că am contract cu Șelimbăr până în 2024. Am ținut legătura cu domnul Rednic. E dificil de spus acum dacă voi semna cu UTA, pentru că sunt sub contract”, a declarat Andrei Antoce, pentru GSP.ro.