Mircea Rednic trăiește în lumea lui, după FCSB – UTA 4-0: „Nu m-au impresionat! I-am ‘ajutat’ cu greșelile noastre”

Echipa FCSB a învins UTA, pe Arena Națională, cu 4-0 (2-0), în ultimul meci din etapa a 22-a a Superligii.

„Nu m-au impresionat! I-am ‘ajutat’ cu greșelile noastre”, a spus Mircea Rednic după FCSB – UTA 4-0

Darius Olaru a realizat primul hat-trick al carierei, înscriind în minutele 20, 22 și 66, ultimul fiind din penalty, iar David Miculescu a stabilit scorul final (82).

La finalul meciului, antrenorul formației din Arad, Mircea Rednic, a declarat că nu a fost impresionat de ceea ce au arătat adversarii.

„I-am ‘ajutat’ pe ei. Am început bine, am avut o bară. Ei au avut un corner. Avem probleme la fazele fixe. Repriza a doua am controlat meciul. Apoi a fost un penalty. Habar n-am dacă a fost sau nu a fost. S-a dat ușor. Am început bine și am luat gol.

Ei au jucători cu calitate. În vestiar e normal că am fost supărat. E vorba de respect. Azi, Steaua (n.r. – FCSB) nu a făcut un meci bun care să mă impresioneze.

Au profitat de greșeli. Golul patru a fost o fază frumoasă. V-am zis că nu m-au impresionat, dar au un lot bun. S-a format un grup. Au arătat ca o echipă.

E clar că noi nu ne batem cu ei. Trebuia mai multă răutate, azi n-am avut. Am nevoie de jucători. Facem liste, dar nu se înaintează. Nu știu de ce. Noi suferim în atac și n-am adus niciun jucător.

N-am nevoie de mai mult de 3-4schimbări. Jucătorii cu care noi am discutat trag de timp. Tot ne pasează. Nu putem să luăm nici de dragul de a lua”, a declarat el la finalul meciului.