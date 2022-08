Mirel Rădoi a explicat gestul nesportiv de la partida Universitatea Craiova-FC Botoșani 1-0: „Am avut o chestie vizavi de arbitri!”

Universitatea Craiova a învins cu greu FC Botoșani (1-0). Moldovenii nu au lăsat spații mari descoperite, astfel că trupa lui Mirel Rădoi nu a putut înscrie până în minutul 90+3.

Mirel Rădoi a avut un gest total nesportiv în timpul partidei, pornind un conflict la marginea terenului. Iată cum a comentat tehnicianul scena petrecută.

„D-asta a fost reacția mea!”

„Ne-am așteptat la un astfel de scenariu, știam că vom avea ceva probleme. Botoșaniul cu Mihai Teja e foarte bine organizată defensiv, e foarte greu să găsești spații între linii, să ajungi să dai ultimul pas. Nu am reușit să penetrăm liniile lor, mai ales apărarea. A trebuit să avem o posesie în care să încercăm oarecum să ducem mingea la margine și să facem o superioritate doi contra unu.

Nu am reușit de foarte multe ori pentru că am avut o posesie lentă. Pe final de joc m-am gândit că putem doar prin șuturi de la distanță, centrări sau faze fixe, așa că am încercat să schimb jucătorii cu talie mai înaltă. Le-am spus și azi la ședință că victoria poate veni și în minutul 90+5.

La finalul meciului am avut o reacție și îmi cer scuze pentru asta. Eu nu am nimic cu strategia fiecărei echipe, doar că fragmentarea aceasta a jocului de la început până la sfârșit face ca timpul efectiv de joc să fie foarte scăzut. Nu am nimic cu fiecare antrenor în parte. Și eu, dacă o să am avantaj, probabil că o să încerc să-mi conserv avantajul, doar că am avut o chestie vizavi de arbitri, d-asta îmi cer scuze față de ei.

Chiar și dacă suntem noi în această situație și tragem de timp, ar trebui să ne dea 10-11-12 minute suplimentare. Altfel, nu ne vom învăța minte, iar în Europa lucrurile astea nu se întâmplă. D-asta a fost reacția mea. Am primit galben pentru că am aruncat ecusonul. Mi-a spus că e gest nesportiv și că pentru asta merit galben. Accept, a fost o prostie din partea mea. Îmi cer scuze pentru reacția avută, doar că mi-am dorit ca jocul să meargă mai repede, inclusiv la schimbări.

Cred că oboseală a făcut să existe atât de multe pase greșite. Oricât am încercat să dsicutăm cu ei, era clar că rămâne ceva în urmă de la acel eveniment (n.r – eliminarea din Conference League). Acolo s-a greșit. După aceea, posesia lentă și nu am reușit să găsim spații. La Nistor și Vînă nu a fost nicio problemă. Ei s-au antrenat. N-au fost la prima echipă două săptămâni, dar s-au antrenat”, a declarat Mirel Rădoi, după victoria cu FC Botoșani.

În urma acestui meci, CSU Craiova ocupă locul 5 cu 11 puncte, în timp ce FC Botoșani a suferit astfel prima înfrângere și ocupă locul 4 tot cu același număr de puncte (11).