Mirel Rădoi a fost criticat de patronul FCSB-ului: „I se întunecă mintea câteodată”

La finalul confruntării de pe „Arena Naţională”, Mirel Rădoi s-a plâns la conferinţa de presă de faptul că elevii pregătiţi de Elias Charalambous a tras de timp cu scopul de a fragmenta jocul.

Gigi Becali a venit acum cu replica pentru Mirel Rădoi. Patronul campioanei României i-a amintit finului său că FCSB a fost echipa care a avut două penalty-uri şi multe alte ocazii de gol.

„Ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova, aşa cred. Dar prima oară să intrăm în play-off. Craiova are un lot cu jucători valoroşi. Dar cât de curând îi vom spulbera pe toţi şi cu asta, basta! Rapid o fi pe locul 1, dar Rapid e ca Simion, cade în cap imediat!

Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp.

Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene şi un roşu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are şi de ce să fie mândru, dar, când e vorba de naşul, mai gândeşte-te ce spui!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.