Mirel Rădoi a luat la țintă și LPF după ce a răbufnit la adresa lui Lucescu: „Dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta!“

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, s-a declarat uluit de faptul că meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-2, a fost programat după pauza pentru meciurile internaționale, nu în timpul acesteia.

Mirel Rădoi, deranjat total de programarea meciului Csikszereda – CFR Cluj

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi s-a arătat iritat de programarea acelui duel, după încheierea ferestrei FIFA și revenirea la echipă a internaționalilor CFR-ului. Asta s-a întâmplat pentru că, din ce susține Rădoi, Craiovei i-a fost transmis că orice meci amânat s-ar juca în interiorul ferestrei internaționale, nu la finele acesteia.

„Mă uitam cu stupoare la meciul dintre Miercurea Ciuc cu CFR Cluj. Nouă ni s-a spus clar că, dacă amânăm vreun meci, vom juca doar în pauza competițională din octombrie sau noiembrie, între meciurile cu Canada și Cipru sau între jocurile cu Moldova și Austria.

Ce să vezi surpriză, meciul de aseară a fost la finalul partidelor naționale, după ce și-a terminat treaba echipa națională. În momentul de față, dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta. Cu toții suntem pregătiți pentru acest lucru, așa că nu avem nicio problemă că vom disputa trei partide într-o săptămână.

Pentru fiecare lucru care se întâmplă împotriva noastră, trebuie ca atât eu, cât și staff-ul să fim abili, astfel încât tot ce este negativ să folosim exact invers, astfel încât să motivăm jucătorii. Cred că e devreme, dar dacă vom ajunge să folosim celebra vorbă ‘singuri împotriva tuturor’, o vom face și pe asta“, a declarat Mirel Rădoi.