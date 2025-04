Mirel Rădoi a numit jucătorul Universității Craiova dorit de mai multe echipe europene: ”Primesc telefoane”

Alexandru Mitriță este unul dintre cei mai valoroși jucători ai Universității Craiova.

De asemenea, Ștefan Baiaram s-a remarcat prin prestația din ultimele partide jucate, cu 12 reușite și 4 pase de gol.

Mirel Rădoi a dezvăluit că Baiaram este dorit de mai multe echipe europene.

”Baiaram e la cel mai bun sezon al lui. E cuminte, serios, nu fumează, nu consumă alcool. Foarte multe nopți le are cu mine aici, la bază. El are un deficit de forță. Nu vorbim de forță brută sau explozivă. Viteză are. Deficitul acesta de forță trebuie să-l câștige, cât mai repede, pentru a fi un jucător complet. Lucrăm la asta. Într-adevăr, eu primesc telefoane de la echipele din Europa în care mă întreabă despre felul cum e el, cum se implică la antrenamente. Contacte sunt“, a spus tehnicianul oltenilor, pentru Digi Sport.