Mirel Rădoi a semnat! Românul este noul antrenor al celor de la Al-Jazira!

Mirel Rădoi a semnat un nou angajament. Tehnicianul român o va conduce pe Al-Jazira.

Un an și jumătate durează înțelegerea dintre cele două părți. Clubul din Emiratele Arabe Unite ocupă locul 6 în clasament, cu doar 20 de puncte.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✅

Al Jazira Football Company announces it has reached an agreement with Mirel Radoi to lead #PrideOfAbuDhabi for a year and a half ✍️🧾#AJC pic.twitter.com/6NjQ5yvkWi

— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) January 5, 2024