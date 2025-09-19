Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea la conferința de presă: „Nu se antrenează cu noi!“

Universitatea Craiova a mai realizat o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor în această săptămână, legitimându-l pe Ramon Gomes de Lima, un tânăr brazilian de doar 19 ani care va evolua în primă fază la echipa a doua a clubului.

Totuși, chiar dacă numele atacantului s-a vehiculat și în presă în ultimele zile, Mirel Rădoi a avut o reacție misterioasă la aflarea veștii.

Mirel Rădoi nu știa că Universitatea Craiova a mai transferat un atacant

Întrebat despre noul transfer pe care l-a realizat Universitatea în această săptămână, Mirel Rădoi s-a arătat surprins de informația primită. Acesta nu doar că a negat venirea lui Ramon Gomes de Lima, dar părea că nici nu știe despre cine e vorba.

„Noul jucător, despre care ziceți voi, nu se antrenează nimeni altcineva cu noi. Nici nu știu despre ce vorbiți. Acum vă aud. Despre cine este vorba?“, s-a mirat Rădoi, la întrebarea unui reporter.