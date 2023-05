Mirel Rădoi a vorbit deschis despre întâlnirea cu Jose Mourinho. De ce a ratat transferul la Inter

Discuția a avut loc pe vremea când Inter căuta să îl transfere pe fundaș de la echipa lui Gigi Becali.

„Am jucat alături de Chivu la echipa națională a României, urma să jucăm împreună și la Inter. Am stat față în față cu Mourinho, am vorbit cam o oră jumătate. Mi-a explicat ce vroia de la mine, căuta un înlocuitor pentru Cordoba, eu eram același tip de fundaș.

În momentul în care vorbeam de fotbal, imediat intervenea o întrebare de familie, imediat intervenea iar ceva despre fotbal. După aceea, punea o întrebare despre alimentație, despre recuperare, despre cum văd eu fotbalul într-un sistem, în alt sistem, în poziție de număr 6, în pozițe de fundaș central. A fost o discuție fabuloasă! Nu degeaba i se spune „The Special One”. Afla lucruri despre tine, nici nu realizai că spuneai mai multe decât vroiai, a explicat Rădoi, la podcast-ul „Profu de Sport”.

Fostul internațional a recunoscut că a fost afectat de faptul că, deși în fiecare vară era căutat de echipe importante, transferul nu se realiza.

„Eram sub o presiune imensă. De asta eu înțeleg jucătorii care ratează transferuri de ce au apoi un impas, pentru că și eu am trecut prin lucrul acesta. E greu de explicat. Eram, din punct de vedere psihologic, foarte bulversat. Mă plafonasem deja în campionatul românesc, riscam să nu mai am evoluții bune nici pentru echipa națională.

Eram într-o groapă din punct de vedere psihologic. Oarecum, problemele astea le-am transpus mai departe și acasă. Nu mai vorbeam nici cu familia, nici cu soția, copilul, nu ieșeam în parc, eram numai în casă”, a declarat Mirel Rădoi