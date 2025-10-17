Mirel Rădoi, atac cu talpa sus la adresa lui Mircea Lucescu și Orlando Nicoară după declarația pro FCSB: „Mulți nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc”

Mirel Rădoi a avut un discurs manifest în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia. Acesta și-a exprimat nemulțumirea totală legată de ultimele declarații ale selecționerului Mircea Lucescu, dar și ale lui Orlando Nicoară.

Mircea Lucescu, declarație pro FCSB înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, partidă câștigată de bucureșteni ulterior cu 1-0, iar selecționerul României i-a urat succes. Fanii olteni au aflat și nu au digerat prea bine gestul lui Il Luce, care a lămurit acum întregul epsiod.

Mircea Lucescu a vorbit despre acest subiect și a încercat să lămurească lucrurile. Totuși, chiar și în aceste condiții, Mirel Rădoi s-a aprins în momentul în care a aflat discursul selecționerului.

Mirel Rădoi, atac cu talpa sus la adresa lui Mircea Lucescu după declarațiile pro FCSB

Antrenorul oltenilor a prezentat în fața jurnaliștilor printul, după declarația pro FCSB, apoi a avut un discurs dur, în care a făcut praf modul de abordare al lui Lucescu, dar și declarațiile lui Orlando Nicoară.

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer al României poate avea o asemenea declarație, să spună că își dorește ca o echipă să câștige în fața celeilalte.

Așa ceva n-am auzit în viața mea, n-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de azi. Este ceva incredibil. Se pare că este normal la noi. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți.

Am citit ce a putut spune domnul Lucescu. Înțeleg că susții o echipă, că poate nu o înghiți pe cealaltă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă.

Nu poți spune că iei jucători de la o echipă mai motivată, când tu ai jucători și de la adversară. Această declarație o vom folosi ca motivație pentru jucători.

Orlando Nicoară, luat și el în colimator de bombardamentul lui Mirel Rădoi

Când am căutat această declarație, a mai spus un domn, Orlando Nicoară, că FCSB e un brand mai mare decât Steaua, că nu ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc și alte lucruri de genul.

Așa nu puteți aduce suporteri mai mulți la stadion, domnilor specialiști. Dacă sunteți de părere că Botoșani, Slobozia și alte echipe nu sunt importante, greșiți!

Dacă voi considerați că aceste echipe sunt mici deocamdată și nu pot ajunge mari din cauză că dumneavoastră le tăiați elanul, greșiți!

Mulți nu ar mai trebui să fiți în fotbalul românesc dacă considerați aceste lucruri. Îmi asum ce zic, indiferent de consecințe. Nu putem crește nivelul fotbalului românesc când începem cu mizerii de astea“, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia.