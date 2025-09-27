Mirel Rădoi îi critică dur pe jucătorii lui Dinamo și atacă arbitrajul după remiza cu Universitatea Craiova: „Vin să ia salariile unor români!”

Tehnicianul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a avut un discurs extrem de dur la adresa jucătorilor lui Dinamo după meciul spectaculos încheiat 2-2 pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 11-a din Liga 1. Rădoi i-a vizat în special pe Stipe Perica și Maxime Sivis, implicați într-un scandal pe tunelul stadionului, acuzându-i de comportament nesportiv și de lipsă de respect față de fanii români.

Rădoi a criticat vehement și maniera de arbitraj a centralului Adrian Cojocaru, considerând că eliminarea lui Nicușor Bancu a fost o decizie greșită.

Referindu-se la incidentul din tunel, Rădoi l-a taxat pe Perica pentru gesturi provocatoare la adresa suporterilor și pentru implicarea în conflict.

„Un meci cu goluri. Era greu să se termine la egalitate. Are două scenarii. Până la roşu nu aveam nicio emoţie. După aceea s-a întors cumva, şi iniţiativa şi posesia şi ocaziile au apărut la poarta noastră.

Eu, ca şi al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape (n.r: a eliminării lui Bancu). Cumva încerc să evit să discut pentru că nu vreau să fiu suspendat. Mi-e teamă să vorbesc, sincer. Pentru mine e o fază clară. Primul care loveşte e Armstrong. După aceea, să vii exact invers… Dânşii ştiu. Trebuie să acceptăm şi să mergem mai departe.

Au avut atitudine, determinare, spirit de echipă (n.r: jucătorii Craiovei). Nu am ce să le reproşez.

Am scăpat o victorie în seara asta, care nu putea fi pusă la îndoială dacă rămâneam 11 la 11. Decizia de a-i da cartonaş roşu doar lui Bancu e greşită. Dacă ne uităm la lovitura lui Armstrong cu talpa în piept… Proşti nu suntem. Cred că şi arbitrii au văzut ca noi. Dacă Nicu era inspirat să nu reacţioneze, măcar rămâneam 11 la 11 şi eram siguri şi de victorie.

(n.r.: de meciul cu Rakow) Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, delicată, cu o echipă foarte compactă, disciplinată pe ambele momente. Scoate maximum. O echipă foarte puternică, din ce am observat, cu un român acolo (n.r: Racoviţan), fundaş dreapta într-o linie de 3. Va fi o partidă mult mai puternică decât în seara asta.

(n.r: despre scandal) Data viitoare intru direct în vestiar şi nu mă mai bag. Totul a început de afară. Și când vreau să ajut pe cineva… Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poţi să vii tu, Perica, să începi să înjuri suporterii. De acolo a plecat. Sivis după aia a venit aici. Nu poţi să vii aşa. Să îşi asume cei care au înjurat. Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români şi ne spun că suntem noi, românii, nu ştiu cum…

Arunca cu apă din spatele bodyguarzilor (n.r: Perica). Zici că suntem la grădiniţă”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.