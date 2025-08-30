Mirel Rădoi îi dă sfaturi lui Ștefan Baiaram după prima convocare la națională: „Mândrie mai mare nu există”

Mirel Rădoi i-a dat un sfat lui Ștefan Baiaram după convocarea în premieră la echipa națională a României, subliniind că marea provocare pentru Baiaram este să dea tot ce are mai bun când poartă tricoul naționalei, fără odihnă, fără repaus și cu o responsabilitate maximă. Rădoi a spus că fericirea și mândria cea mai mare pentru un jucător este convocarea la națională, moment ce nu poate fi egalat de multe alte lucruri.

De asemenea, Mirel Rădoi a menționat că, pentru echipa națională, jucătorul trebuie să fie pregătit să nu aibă niciun fel de scuză legată de oboseală sau zi liberă, fiind unul dintre cei 23 norocoși care pot îmbrăca tricoul României.

„A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe, nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.

Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu exită libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram a impresionat în acest sezon pentru Universitatea Craiova și a fost convocat pentru prima dată la națională la 22 de ani, cu 6 goluri marcate în 12 partide. Mirel Rădoi a explicat că a fost o provocare și pentru staff-ul Craiovei să pregătească un jucător pentru echipa națională și că sfaturi nu sunt multe de dat, ci trebuie să confirme în teren la cel mai înalt nivel.