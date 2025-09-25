Mirel Rădoi îi face loc la națională atacantului de la Universitatea Craiova, după ce Mitriță a spus adio: „E bine că s-a retras”

Alexandru Mitriță a fost în centrul atenției în această săptămână, odată cu anunțul „despărțirii“ de echipa națională. Foarte multe personalități din sportul românesc au comentat decizia lui Alex, iar acum, la câteva zile distanță, a venit și rândul lui Mirel Rădoi să-și expună punctul de vedere.

Mirel Rădoi, surprins total de decizia lui Alexandru Mitriță de a se retrage de la naționala României

Subiectul retragerii lui Mitriță de la naționala României a fost comentat, pe scurt și de Mirel Rădoi, fostul său antrenor de la Universitatea Craiova.

Tehnicianul oltenilor s-a ținut și de glume, menționând că, odată cu absența lui Mitriță de sub tricolor, Ștefan Baiaram va avea și mai multe șanse să intre pe teren.

„Nu mă ascund în spatele cuvintelor. Ce face Mitriță, e decizia lui. Sper să nu regrete, atâta tot. Dacă a luat o decizie, sper să aibă argumente și pro și contra și să fie sigur pe ceea ce a decis.

În 2010 și eu m-am retras de la națională, a fost decizia cea mai bună pentru mine și mi-o asum inclusiv în ziua de azi. Ca să glumim un pic, e bine că s-a retras Mitriță, ca să aibă loc Baiaram.

Nu mă așteptam să renunțe, chiar și acum mă miră. Probabil în ultima perioadă s-au strâns mai multe lucruri și el știe cel mai bine.

Posibil să se gândească și pentru viitorul familiei lui. Te apuci din pasiune, apoi joci pentru trofee, iar la final de carieră pentru bani“, a declarat Mirel Rădoi.