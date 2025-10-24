Mirel Rădoi îl pune la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: „Nu îi dau explicații, trebuie să accepte decizia!”

Mirel Rădoi l-a criticat dur pe Ștefan Baiaram după ce l-a scos din lotul Universității Craiova pentru meciul din Conference League cu Noah, încheiat 1-1. Fotbalistul a fost inițial rezervă, dar, nemulțumit de decizia antrenorului de a nu fi titular, a reacționat nervos, motiv pentru care Rădoi a decis să-l excludă din lot și să nu-i ofere vreo explicație.

Antrenorul a subliniat că deciziile trebuie acceptate fără comentarii, iar atitudinea jucătorului este singura responsabilitate a acestuia.

De asemenea, Rădoi a mai atras atenția asupra importanței disciplinei și a motivației.

În urma reacției lui Baiaram, Rădoi a anunțat clar că revenirea jucătorului în lot depinde numai de disponibilitatea acestuia de a respecta deciziile tehnice.

„Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat decizia de a nu fi titular. La inspecția terenului, a fost nervos și am decis să nu ia vreun cartonaș. E treaba lui, nu e problema mea. Când a avut această reacție, eu nu pot să îi dau explicații. Trebuie să accepte decizia antrenorului.

Lucrurile sunt simple, i-am spus după reacție că nu o să mai facă parte din lot la această partidă. Asta depinde de el. E un jucător important, dar depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Trebuie să se antreneze la fel zi de zi. În ultima etapă a ieșit în minutul 70 cu crampe, ceea ce la vârsta asta…

Faptul că a debutat la echipa națională trebuie să îl motiveze, nu este pe o rampă unde nu se poate înțelege nimeni cu el”, a declarat Mirel Rădoi, la digisport.ro.