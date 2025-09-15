Mirel Rădoi, în pericol la finalul meciului! Momente de panică și intervenție rapidă

Mirel Rădoi a traversat un moment dificil la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, scor 2-0, în etapa a 9-a din SuperLiga României. Antrenorul principal al oltenilor a suferit o criză hipertensivă, iar tensiunea arterială a urcat până la 23 cu 16, fiind nevoie să primească îngrijiri medicale de urgență în vestiar, inclusiv o perfuzie cu magneziu și calciu.

După aproximativ o oră de la finalul meciului, Rădoi a părăsit stadionul pe propriile picioare, starea lui îmbunătățindu-se, conform gsp.ro.

În lipsa sa, la flash-interviul de după meci a fost prezent Mihai Ianovschi, antrenorul secund. Universitatea Craiova rămâne neînvinsă și lider în clasament, cu 23 de puncte, la 4 puncte în fața celor de la Rapid, în timp ce Farul a suferit a patra înfrângere și ocupă locul 8, cu 13 puncte.

Steven Nsimba a deschis scorul în minutul 22, iar autogolul lui Victor Dican din minutul 76 a închis tabela partidei.