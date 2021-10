Mirel Rădoi, ,,încolţit” după decizia de la naţională: ,,Federaţia te-a făcut antrenorul care eşti azi”

Mirel Rădoi a declarat că vrea să plece de la echipa naţională a României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca Gică Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.

Ciprian Marica, fost mare internaţional, a vorbit despre situaţia de la echipa naţională. Acesta speră ca Mirel Rădoi să se răzgândească în privinţa deciziei, iar totul până acum să fi fost o cacealma.

,,Mai sunt două meciuri foarte importante în care jucătorii sunt oarecum singuri, pentru că antrenorul și-a anunțat demisia, mă rog plecarea, finalitatea contractului.

Eu unul, ca fost jucător, m-aș fi simțit singur și toată responsabilitatea ar fi căzut pe umerii mei.

Eu sper să fie o cacealma, o strategie iar Mirel să vină acum, înaintea partidelor, și să spună că și-a prelungit contractul cu Federația Română de Fotbal. Ar fi important și pentru Federație, pentru că altfel ar fi un management dezastruos să nu ai, pentru a doua oară la rând, același selecționer pentru baraj.

Ca să nu mai zic de Mirel, care și-ar lăsa echipa la greu după ce FRF te-a ajutat din toate punctele de vedere și te-a făcut antrenorul care ești azi.

De aceea, sper ca FRF și Mirel să ajungă la un numitor comun.

Nimeni nu are răbdare, trăim în secolul vitezei, pentru o construcție pe termen mediu și lung, plus că am ratat foarte multe calificări, dar mi-ar plăcea să văd că ne vom lupta și ne vom califica la Mondial. Cred în echipa națională și cred în Mirel Rădoi. Nu e momentul să renunțe!”, a declarat Ciprian Marica, pentru Digisport.