Mirel Rădoi își amenință jucătorii înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Îl scot din lot. Poate pleca acasă, cu familia”

Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti se întâlnesc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci contând pentru etapa a 11-a din SuperLiga României.

Derby-ul din Bănie este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate meciuri din această rundă, având în vedere că se întâlnesc două dintre cele mai în formă echipe din acest moment din campionat.

Mirel Rădoi își avertizează jucătorii înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

Universitatea Craiova a trecut peste eșecul de la Galați, din runda precedentă, iar acum toate gândurile duc spre marele meci de vineri. Mirel Rădoi a fost prezent la conferința de presă premergătoare jocului cu Dinamo și a anunțat că va lua o decizie radicală în cazul în care jucătorii nu vor fi 100% cu mintea doar la meciul cu Dinamo.

De asemenea, acesta a punctat că nu există probleme serioase de lot. „Avem probleme minore, nu este ceva important. Poate juca oricine, totul depinde de ei, de forma lor, de cum se prezintă atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

În momentul acesta, cel mai important joc e cel cu Dinamo. Cine se gândește la Rakow, poate pleca acasă, cu familia.

Cine se gândește la Rakow și simt eu acest lucru, este scos din lot. Nu trebuie să ne stea deloc mintea la ce partide urmează, doar Dinamo contează“, a declarat Mirel Rădoi.