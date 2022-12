Mirel Rădoi, la un pas de demisie de la Craiova: „Înfrângerea cu FCU a cântărit enorm”

Dumitru Dragomir este de părere că Mirel Rădoi a început să aibă zilele numărate la Craiova, mai ales după ce a pierdut și meciul cu marea rivală din Bănie, 0-2.

Dragomir e convins că artizanul acestei victorii este exclusiv Nicolo Napoli, deși a fost și munca lui Croitoru. „Eu eram sigur că FCU o să câștige. Napoli ăla e un vulpoi bătrân și nu degeaba a ajuns la 60 de ani. A avut o organizare foarte bună, iar italianul ăsta are acel ceva în plus ceea ce nu vezi la Mutu, Trică, Stoican și Croitoru. Napoli ăsta zici că e născut și crescut în Craiova. E bun, deși am văzut că lui Mititelu nu prea îi place să recunoască lucrul ăsta despre Napoli.

Iar Rădoi a pierdut meciul ăsta din cauza lui. A provocat fără să vrea un conflict acolo în vestiar. E ok să iei deciziile astea, așa se practică într-un fotbal normal, dar din păcate el nu a realizat că se află în vestiarul Craiovei. Nu te poți juca așa cu fotbaliștii cu nume din echipă.

Mergi la echipa a doua, iar apoi să vii din nou la prima echipă că îți e teamă de patron. În primul rând riști să îți pui în cap tot vestiarul tu ca antrenor, deoarece ăia de la el din vesitar sunt uniți, iar Ivan e cu ei de mult timp, nu de două luni ca Rădoi. Și nu în ultimul rând, poate că și cel mai important, cum să mai ridici tu acum capul în fața lui Rotaru, iar ăsta să te susțină, când tu pierzi meciul tocmai în fața lui Mititelu? Cum? Înfrângerea asta va cântări enorm acolo la ei în Craiova pe plan local, iar mie îmi este că Rădoi o va lua cât de curând pe urma lui Dică”, a spus Dragomir.