Mirel Rădoi, lăudat de jucătorul FCSB-ului înaintea meciului direct: ”Un plus pentru Craiova!”

Mihai Lixandru (23 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre derby-u pe care roș-albaștrii îl joacă în deplasare cu Universitatea Craiova, în etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.

”Ăsta e cel mai frumos lucru, să mergi din derby în derby și din meciuri frumoase în meciuri frumoase, pe stadioane pline, cu echipe care încearcă să joace fotbal, se deschid. Este o perioadă încărcată, dar foarte frumoasă pentru mine.

Am auzit foarte multe povești despre dânsul (n.r. Mirel Rădoi). Este o personalitate în adevăratul sens al cuvântului și am respect foarte mare pentru dânsul, chiar dacă nu am lucrat niciodată împreună. Sunt sigur că este un plus pentru Craiova, dar nu vreau să îmi dau cu părerea despre alte echipe. Mai bine vorbim despre echipa noastră.

Țin minte, anul trecut, când eram în play-off, și stăteam în cantonament cu băieții, urmăream fiecare meci, așteptam să vedem ce fac celelalte echipe. Se auzea din cameră în cameră cum băieții se bucurau când o adversară pierdea puncte.

Așa o să fie și anul ăsta, un play-off foarte frumos, foarte strâns, fiecare meci contează. Cred că fotbalul crește de la an la an. Sperăm să luăm titlul, ăsta este obiectivul finalului de sezon”, a declarat Lixandru pentru Sport Content EAD.