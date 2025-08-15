Mirel Rădoi: „Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați”

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a vorbit la finalul meciului nebun cu Spartak Trnava, scor 3-4 după prelungiri, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Conference League. Cu 6-4 la general, oltenii s-au calificat în play-off.

„O partidă cu emoții, grea, dificilă. Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați. Am trecut prin mari emoții. Bine că sunt două manșe. În prima trebuie să joci fotbal, în a doua să te califici. Eu am avertizat dinainte. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui.

Adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Nu a marcat la Craiova pentru că am jucat noi bine. Și noi suntem o echipă care joacă mai bine acasă și mai slab în deplasare. Ne-am panicat, avem probleme. Soluțiile pe care le-am ales nu au fost cel mai bune. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru determinarea din cele 120 de minute și pentru calificare.

La pauză le-am zis că trebuie să jucăm la fel, că adversarii nu au nimic de pierdut. Probabil că jucătorii au crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Dar sunt conștienți și ei, am vorbit cu ei. Noi am crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Am reușit să marcăm și am intrat la pauză cu gândul că dacă în 3 reprize am luat doar un gol, e greu să primește alte 3 goluri într-o repriză.

Arbitrul englez a inventat azi două faulturi, mi s-a părut ridicol. Acum ne gândim la meciul de la Miercurea Ciuc. Toată concentrarea e pe Ciuc. Avem analist video care o va analiza pe Bașakșehir. Ne-am așteptat ca Trnava să revină, e o echipă foarte puternică, cu un antrenor cu principii foarte clare”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.