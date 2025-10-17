Mirel Rădoi nu s-a ferit de cuvinte: ”Nu am fost supărat!”

Înaintea partidei din etapa a 13-a a SuperLigii, cu Unirea Slobozia, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a declarat că se așteaptă la un meci dificil.

Tehnicianul oltenilor a subliniat că adversara merită un loc în play-off, având în vedere jocul prestat în acest început de campionat.

„Ne aşteaptă o partidă cu o echipă de play-off în acest moment, o echipă care a reuşit să primească în ultimele trei partide din deplasare un singur gol, cu şapte puncte în trei partide, o echipă periculoasă. Nu va fi uşor, pentru că e o echipă care s-a salvat de la retrogradare, iar acum este pe loc de play-off.

Cu siguranţă ne va aştepta o partidă disputată, intensă, pentru că este o echipă agresivă, bine organizată, care recuperează mingea imediat. O echipă destul de bună, care îşi merită punctele acolo în faţă„, a declarat Rădoi.

„Nu am fost supărat după ce am pierdut cu FCSB, pentru că echipa şi jucătorii au făcut ceea ce noi am pregătit în acea săptămână. Apoi a fost o perioadă de bună augur pentru jucătorii care au rămas aici. Mâine poate fi o lipsă de prospeţime, pentru că au fost antrenamente intense în ultima perioadă, dar a fost o perioadă pe care noi ne-am asumat-o„.

„Nu cred că în momentul de faţă putem discuta că cineva este împotriva unei singure echipe. Dacă tot vorbim de teoria conspiraţiei, cred că se încearcă să fie acolo în faţă toate echipele, să nu se desprindă niciuna. Dacă ne uităm la începutul acestei campionat, Craiova se detaşase, nu era cel mai greu campionat pentru noi, părea un campionat facil.

După 12 etape lucrurile s-au schimbat puţin şi de la etapă de la etapă poate fi un alt lider. Noi suntem motivaţi să câştigăm fiecare partidă. Pentru mine contează mai puţin pe ce loc ne aflăm, cel mai important este ca jucătorii să joace ceea ce facem la antrenamente„, a adăugat acesta.