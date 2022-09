Mirel Rădoi, reacție controlată după victoria cu FCSB: „Gândiți-vă că patronul lor e nașul meu! Nu radiez de bucurie!”

CSU Craiova a primit vizita celor de la FCSB. Oltenii s-au impus cu 2-1 (Mitrea, Oaidă ag./ Compagno). Mirel Rădoi a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, tehnicianul nu s-a putut bucura prea mult, dată fiind legătura sa cu Gigi Becali, cel care îi este naș. Iată ce a spus Rădoi.

„Gândiți-vă că patronul lui FCSB e nașul meu, nu e foarte bine!”

„Cred că diferența putea fi mai mare în prima repriză, când am avut un joc bun, iar FCSB n-a avut multe ocazii. În a doua repriză am avut momente când nu am mai găsit zonele, dar aici oarecum am fost presați și de FCSB, au încercat să ne împingă în propria jumătate.

E plăcut că sunt aici, dar nu e plăcut acum, pentru că da, din punctul ăsta de vedere nu e ușor. Dar sunt la Craiova și trebuie să fac tot ce depinde de mine pentru ca Universitatea Craiova să câștige.

Nici nu pot să mă bucur foarte tare, mă bucur mai mult pentru băieți decât pentru mine personal. Gândiți-vă că patronul lui FCSB e nașul meu, nu e foarte bine, nu radiez de bucurie”, a declarat Mirel Rădoi, după victoria cu FCSB

În urma acestei partide, oltenii au urcat pe locul 4, cu 17 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 14, cu 8 puncte.