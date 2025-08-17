Mirel Rădoi și-a scuzat elevii după victoria chinuită cu Csikszereda: „A fost o oboseală foarte mare”

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

„Mă așteptam la 18 puncte”, recunoaște tehnicianul

Au marcat Stevanovic ‘3 (autogol) pentru gazde şi Nsimba ’11, ’69 pentru craioveni.

„Mulțumit de rezultat pentru că a fost o oboseală foarte mare. Băieții au fost foarte obosiți, dar a apărut și oboseala mentală după partida cu Trnava. Sunt mulțumit, terminăm încă o etapă pe primul loc și cu o medie de 3 goluri marcate pe meci, din păcate am greșit poarta la unul.

Nu este ușor să joci aici, acasă joacă bine și sunt o altă echipă în deplasare.

Lucrurile sunt simple, când pasăm pentru portar înapoi nu trebuie să fie pe cadrul porții, indiferent care este starea gazonului sau presiunea adversarului. Nu trebuie să pasăm pe cadrul porții.

E normal și mă bucur pentru ei (n.r. Nsimba și Al Hamlawi). Se creează o competitivitate pentru ei. În momentul ăsta, sigur va veni un nou atacant. Vedem ce este pe piață, dar și pentru că avem probleme cu fairplay-ul financiar. S-a creat o competiție între ei.

Mă așteptam la 18 puncte, nu la 16. Dar mă așteptam să suferim din punct de vedere fizic, jucătorii au venit pe rând”, a spus Mirel Rădoi.