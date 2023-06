Mirel Rădoi și marele regret al carierei sale de antrenor: „Nu mi-a fost absolut deloc ușor când am luat decizia aceea!”

Mirel Rădoi, tehnicianul român de la Al Bataeh, a vorbit recent despre cariera sa de antrenor.

Mai exact, fostul jucător a spus numele echipei de care s-a despărțit cu greu. Iată ce a spus Rădoi.

„Nu mi-a fost absolut deloc ușor când am luat decizia aceea!”

„(n.r. de unde regretă că a plecat) De la Craiova! Puțin regret am avut și când am plecat de la tineret, vă spun sincer. Aș fi vrut să termin mandatul cu o nouă calificare. Dar cel mai mare regret a fost acum, la Craiova. Nu mi-a fost absolut deloc ușor când am luat decizia aceea. Și nu doar după discuția din vestiar cu echipa și cu băieții, vorbesc despre ce s-a întâmplat”, a spus Mirel Rădoi, pentru cei de la GSP.