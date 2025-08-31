Mirel Rădoi, șocat de condițiile stadionului de la Botoșani: ”Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea!”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Oltenii au deschis scorul în a doua repriză, în minutul 63, prin Cicâldău.

Ongenda a egalat în minutul 72, scorul final fiind 1-1.

Mirel Rădoi și-a exprimat nemulțumirea la finalul partidei cu privire la condițiile stadionului moldovenilor pe care s-a disputat meciul.

Astfel, antrenorul oltenilor s-a declarat șocat de ce a putut să vadă pe arenă și a subliniat că nu a primit nici măcar hârtie igienică, iar aerul condiționat nu funcționează.

”După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni.

Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici, la tot ce e aici! Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025.

S-a stricat şi aerul condiționat, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută.

Din păcate, pentru mine nu… poate pentru altcineva. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 20 de puncte acumulate, la două puncte de echipa de pe a doua poziție, Rapid. FC Botoşani ocupă locul cinci, cu 13 puncte.