Mirel Rădoi, tranșant după înfrângerea din Bosnia: „E greu să joci în Europa, nu am fost în stare nici să ținem de minge”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu scorul de 2-1, suferită în deplasare cu FK Sarajevo, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League, că este greu să joci în Europa și că formația sa în unele momente nu a fost în stare nici să țină de minge.

‘E greu să joci în Europa. Știam că diferă intensitatea și valoarea jucătorilor. Ați văzut ce execuții au avut de la 14 metri, noi am scăpat la jumătatea terenului 2 contra 1 și n-am fost în stare nici să finalizăm. Până la urmă trebuie să acceptăm realitatea. Când adversarul făcea presing om la om noi nu am fost în stare nici să ținem de minge. Aici s-a făcut diferența. Au fost puține mingi păstrate de noi. Am pierdut 17 mingi în prima repriză, toate în jumătatea adversarului, sunt foarte multe’, a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

‘A fost o primă repriză care le-a aparținut lor. În primele 18 minute nu am fost pregătiți mental și atunci cred că s-a decis și rezultatul acestei partide. În repriza a doua am încercat să schimbăm ceea ce n-a funcționat în prima parte, am avut și câteva situații, dar, din păcate, nu am reușit să revenim’, a adăugat el.

Mirel Rădoi susține că jucătorii săi nu au nicio șansă la calificare în retur dacă vor evolua ca în debutul meciului din această seară.

‘Vom vedea cum putem să întoarcem rezultatul. Dar la felul cum am început acest meci, când, din punct de vedere mental, nu am existat pe teren, cu multe mingi pierdute, nu cred că avem nicio șansă’, a explicat antrenorul.

Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa bosniacă FK Sarajevo cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase din Sarajevo, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.

Manșa secundă se va juca pe 31 iulie, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova (20:30).

În cazul în care va trece de FK Sarajevo, Universitatea Craiova va înfrunta câștigătoarea dintre echipa malteză Hibernians Paola (la care joacă portarul român Laurențiu Brănescu) și formația slovacă Spartak Trnava (1-2 în prima manșă).