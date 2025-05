Mirel Rădoi, umilit și cu lacrimi în ochi, după înfrângerea în fața Rapidului

Mirel Rădoi, antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, a părăsit interviul TV de după meciul cu Rapid cu lacrimi în ochi, pentru înfrângerea suferită de formaţia sa, scor 1-2.

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele cu atât mai mult să descriu ce simt. Trebuie să acceptăm ceea ce n-am făcut. Nu am făcut nimic!

Nu ştiu dacă aş putea descrie trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost. Am fost prezenţi, dar probabil că doar fizic, emoţional şi tactic am fost în altă parte.