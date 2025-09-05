Miriam Bulgaru s-a calificat în semifinalele turneului ITF de la Viena

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în semifinale la turneul ITF de la Viena (W75), desfășurat pe zgură.

Vineri, 5 septembrie 2025, albaiulianca (26 de ani, WTA 200) a învins-o în 3 seturi pe Katarina Zavatska din Ucraina (25 de ani, WTA 477).

Sportiva din Cetatea Marii Uniri s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4.

Meciul, extrem de intens, a durat aproape 3 ore.

Miriam Bulgaru a fost cotată la începutul competiției cu a 5-a șansă la câștigarea turneului din capitala Austriei.

Venind din calificări, ucraineanca Katarina Zavatska a eliminat-o anterior, în optimile de finală pe principala favorită, Leyre Romero Gormaz (Spania), cu 6-4, 6-4.

În semifinale, Miriam Bulgaru o va întâlni pe sportiva austriacă de doar 15 ani Anna Pircher.