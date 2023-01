Mirko Ivanovski, deranjat de conducerea celor de la Petrolul: „Mi-a spus că în primul rând suporterii nu sunt mulțumiți de mine!”

Mirko Ivanovski a ajuns în vara anului 2022 la Petrolul Ploiești din postură de jucător liber de contract. Fostul atacant de la Dinamo s-a trezit acum brusc cu cererea de reziliere a contractului.

Se pare că macedoneanul a dezvăluit discuția purtată cu conducerea celor de la Petrolul. Iată ce a spus Ivanovski.

„Mi-a spus că în primul rând suporterii nu sunt mulțumiți de mine!”

„A fost o decizie ciudată din partea conducerii clubului, înainte de Mondial. M-a sunat Claudiu Tudor, actualul președinte de la Petrolul, și mi-a spus că ei vor să rezilieze contractul, nu știu de ce. Am întrebat: «De ce? Care e problema? Am făcut ceva?». Știam că nu am făcut nimic și mi-a spus că în primul rând suporterii nu sunt mulțumiți de mine.

Următoarea zi am vorbit cu președintele de atunci, Costel Lazăr, și mi-a spus că principala problemă e contractul, că am salariu mare pentru Petrolul și nu pot să-l plătească. Am zis ok, care e oferta pentru a pleca? Mi-au spus că vor să-mi dea câteva salarii, până în decembrie, și să plec.

Nu am fost de acord pentru că am contract doi ani. Acum sunt foarte mari probleme cu banii. Eu nu am mai primit salariul de aproape trei luni, plus chirie și bonusuri”, a declarat Mirko Ivanovski, pentru digisport.ro.