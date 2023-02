Mirko Ivanovski dezvăluit cum a fost dat afară de la Petrolul: „A încercat să mă ardă! Pervers mare”

Atacantul macedonean Mirko Ivanovski a fost păcălit de cei de la Petrolul cu plata salariului pe două luni.

Mirko Ivanovski a fost anunțat că suporterii Petrolului nu mai sunt mulțumiți de el

Jucătorul și-a reziliat contractul cu echipa prahoveană pe 25 ianuarie, dar susține că este neplătit pentru cel puțin două luni. Ivanovski spune că principalii vinovați sunt Costel Lazăr și Claudiu Tudor, fostul și actualul președintele al clubului.

„Am plecat, așa, din senin. După Cupa Mondială, m-au sunat Claudiu Tudor și Costel Lazăr și mi-au spus că trebuie să reziliem contractul. I-am întrebat de ce, iar Claudiu mi-a spus că ‘suporterii sunt nemulțumiți de tine’.

Poftim? Cine conduce clubul, el sau suporterii? Fanii au părerile lor, e normal. Unora le place un jucător, altora nu și tot așa. I-am zis că dacă asta e principala problemă, eu nu reziliez. I-am închis telefonul.

A doua zi m-a sunat Lazăr și mi-a spus că principala problemă e salariul meu și faptul că ei nu au bani. Mi-a zis și că ultimele patru-cinci meciuri nu am jucat bine, dar eu intram câte 10-15-20 de minute. Vrăjeli de doi lei, mie nu-mi plac. Vino și spune-mi că vrei să reziliem contractul și gata, găsim soluție, nu veni cu vrăjeli!”, a declarat el, potrivit prosport.ro.

„A încercat să mă ardă! Pervers mare”, a spus Mirko Ivanovski despre Claudiu Tudor

Mirko Ivanovski este deranjat de atitudinea pe care a avut-o Claudiu Tudor. „Eram neplătit de trei luni și jumătate atunci, în decembrie. Aveam de luat banii pe septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, dar și bonusuri de joc. Sigur, după, a venit și luna ianuarie.

Nu-mi plătiseră nimic, dar voiau să reziliem. Pe 25 ianuarie am reziliat. Mi-au dat două salarii și am făcut cesiune din drepturile TV pentru a mai primi încă câteva salarii. Așa sunt sigur că primesc banii. Ei au fost perverși cu mine, mai ales Claudiu.

Ne-am înțeles pentru reziliere cu această cesiune. Totuși, el, când mi-a trimis contractul să semnez, mi l-a dat fără două salarii, adică cu 10.000 de euro mai puțin, și a trimis încetare contractuală fără cesiune.

A încercat să mă ardă! Pervers mare. Sunt de atâția ani în România, mai știu și eu lume, avocați”, a declarat el.

Mirko Ivanovski are bani de luat și de la Dinamo

Actualul atacant al Concordiei Chiana este unul dintre jucătorii care au evoluat la Dinamo în sezonul trecut, la finalul căruia echipa a retrogradat, pentru prima dată în istorie. Și de acolo are bani de luat.

„La Dinamo a fost simplu. Când am retrogrdat, aveam patru salarii restanță. M-a sunat Zăvăleanu și m-a rugat să ajut echipa, să las de la mine. Am zis: ‘Ok, nicio problemă, renunț la două salarii’.

Totuși, am zis să fac contract. Altfel, eu aș putea să aștept și doi ani ca să primesc banii respectivi. Mi-au promis că, până la 31 decembrie 2022, îmi intră banii. Nu intraseră nici pe 31 ianuarie.

Străinii care au fost înainte, Irobiso, Desire, mai mulți, nu le știu numele, au fost la FIFA și au câștigat, le-au plătit toate salariile. Eu, care am fost băiat bun, am lăsat de la mine, nu am primit banii.

Am băgat memoriu, nu au fost corecți cu mine, am câștigat și aștept să-mi vină banii. Banii reprezintă două salarii restante. Dacă nu îmi intră banii, pot depune cerere de faliment”, este revoltat atacantul.