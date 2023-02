„Miroase îngrozitor a cadavre!” Yuksel Yesilova, fostul secund de la FCSB, a făcut dezvăluiri terifiante din Turcia: „Teribil! Nu am plâns în viaţa mea atât!”

Yuksel Yesilova, fost secund la FCSB şi fost colaborator cu Marius Şumudică, a făcut dezvăluiri terifiante din infernul din Turcia. Yelisova a descris un tablou de groază al situaţiei din Turcia.

„Frate, e foarte greu, crede-mă că în cuvinte e foarte greu să te fac să înțelegi exact prin ce trecem. La voi am văzut că se vorbește despre 36.000 de oameni morți, poate mai mult. Crede-mă că numărul e mult mai mare! E groaznic. Teribil! Nu-ți poți imagina. Pe stradă nu vezi nimic altceva decât mormane de moloz, sânge și miroase îngrozitor a cadavre. Uite, îmi vine să plâng când îți spun aceste lucruri. Ce tragedie trăim! Nu am plâns atât în viața mea, acum nu pot decât să ajut cu mâinile astea pe care le am și să plâng. Frate, e foarte greu!”, a spus Yuksel Yesilova pentru gsp.ro.