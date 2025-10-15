Misiune grea pentru Victor Cornea, în sferturi la Olbia

Perechea româno-spaniolă Victor Cornea/Bruno Pujol Navarro s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu a turneului de tenis challenger de la Olbia (Italia), dotat cu premii totale de 181.250 de euro, după ce a trecut cu 6-2, 6-4 de cuplul Alexander Merino (Peru)/Christoph Negritu (Germania).

Următorii adversari sunt principalii favoriți

Cornea și ibericul s-au impus după 64 de minute de joc.

În alt meci din primul tur, Alexandru Jecan și danezul Johannes Ingildsen au fost învinși de cuplul Inigo Cervantes (Spania)/Daniel Cukierman (Israel), cu 6-7 (4/7), 7-5, 10-6, după o oră și 40 de minute. Jecan și partenerul său vor împărți 1.050 de euro.

Cornea și Bruno Pujol Navarro și-au asigurat un cec de 1.840 de euro și 25 de puncte ATP la dublu, iar în sferturi vor înfrunta favoriții numărul doi, Anirudh Chandrasekar (India)/Reese Stalder (SUA).