Mitică Dragomir a dat verdictul după Dinamo – UTA: ”Toată viață să-l respecte pe Rednic!”

Echipa FCU Craiova a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-3, cu FC Hermannstadt, şi a retrogradat în liga secundă. Fanii craioveni au aruncat cu scaune pe teren, întrerupând meciul pentru mai multe minute.

După acest meci, Dumitru Dragomir a dat verdictul.

„Nu a fost blat, dar toată viață să-l respecte pe Rednic. Suporterii nu sunt proști. După meci, tot stadionul: ‘Mircea Rednic’. Bravo! Bineînțeles, eu am știut (n.r – că Dinamo se va salva). Când am spus cine retrogradează… fiul meu a zis că am gura aurită. Vreau să scot în evidență și seriozitatea celorlalți antrenori.

Eu știam sigur că Rednic… parte din viața lui a fost aici. Și Rednic nu se răzbună. Nu uită, dar nu se răzbună. Alții te așteaptă o viață să-ți rupă gleznele”, a spus Dumitru Dragomir.