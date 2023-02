Mititelu, despre un jucător din echipa sa: „Pe el îl strică taică-su”

Portarul Robert Popa, care a provocat o furtună la FCU Craiova, după ce a făcut public un conflict cu Adrian Mititelu Jr., a revenit la antrenamente. Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu îl sfătuiește pe patronul Adrian Mititelu să-l lase sub formă de împrumut la altă echipă, dacă nu joacă, pentru că altfel l-ar putea pierde.

„Robert Popa s-a întors la echipă. Niciodată nu s-a pus problema să amenințăm pe cineva. L-am considerat ca pe un copil de-ai mei. Pe el îl strică taică-su. Tatăl lui e omul care îl distruge. Mă sună și pe mine să-i facă radiografia lui Gurău”, a spus Adrian Mititelu, într-un dialog cu Ion Crăciunescu.

Robert Popa a spus că nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei de frica lui Adrian Mititelu Jr.

„Totul a început când eram accidentat. Eram în lojă, alături de 15-20 de persoane, la meciul nostru cu CSU Craiova, din retur, iar în pauză a venit la mine Adrian Mititelu jr. și mi-a spus pe un ton golănesc: „Popică, nu-mi place de tine că ești cel mai slab portar din istoria Craiovei. Avem 50 de goluri luate! Nu o să mai joci niciodată la echipa asta, te fac eu pe tine, eu sunt patron!

Am fost uimit. M-am simțit jignit. Eu am încercat să aplanez conflictul, dar era chitit pe mine. Poate din cauza rezultatelor slabe, poate a considerat că am comis greșeli. Eu cred că la anumite meciuri nici nu s-a alcătuit cea mai bună echipă, iar eu nu putem să fac singur diferența”, a spus Robert Popa, pentru GSP.