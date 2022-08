Mititelu se laudă că a primit o ofertă de 2 milioane de euro pentru un jucător: „Nu o să vadă Becali vreodată așa ceva”

FCU Craiova ar fi primit o ofertă în valoare de două milioane de euro pentru Juan Bauza, unul dintre cei mai în vogă fotbaliști din Liga 1, apreciat inclusiv de Gigi Becali, patronul de la FCSB.

„Este exclus să plece. E netransferabil. El va pleca peste un an, doi și doar în străinătate. Am avut o ofertă acum câteva zile de două milioane de euro și am refuzat.

Nu o să vadă Gigi Becali vreodată așa ceva. Și nu am ceva cu Gigi Becali. Pe mine nu mă interesează rivalitatea cu FCSB, eu am rivalitate cu CSU. Vreau să am o echipă mai bună decât CSU.

Vă spun adevărul, eu am un război cu cei de la Craiova. Obiectivul nostru e să terminăm peste CSU anul acesta”, a afirmat Mititelu, citat de sport.ro.