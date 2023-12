Mitriță a avut avut ofertă de la arabi. Mihai Rotaru: Alexandre, ne facem de râs!

Alexandru Mitriță a primit o ofertă din Arabia Saudită la o săptămână după ce a semnat cu Universitatea Craiova. Anterior, fotbalistul a jucat în acest campionat pentru Al-Ahli și Al-Raed și a avut prestații apreciate.

Situația a fost dezvăluită chiar de acționarul majoritar al clubului din Bănie, Mihai Rotaru.

„Pentru Mitriță am avut ofertă de la arabi în prima săptămână după ce a semnat. I-am spus «Alexandre, ne facem de râs». Am avut ofertă, imediat, banii pe masă, el un salariu foarte bun. A făcut spectacol la arabi.

Nu cred că va avea vreodată probleme să meargă în Arabia Saudită. Are clauză, dar nu e vorba de clauză. Dacă voia, putea să plece la o săptămână după ce a semnat. A venit la Craiova să lase ceva în spate”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.

Mihai Rotaru a mai spus și că Universitatea Craiova se va întări în această iarnă și ține legătura în permanență cu antrenorul echipei, Ivaylo Petev.

„Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo (n.r.- Petev) despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. David (n.r.- Lazar) s-a prezentat foarte bine în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, a mai spus Mihai Rotaru.