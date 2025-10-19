Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”

Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas.

“(n.r: Vi se pare normal ca jucătorii buni, de naţională, care au jucat anul trecut la European să înceapă să se retragă de la naţională?) Nu, nu mi se pare în regulă acest lucru. Le dau un sfat la absolut toţi jucătorii. Dacă aş fi stat de vorbă cu Mitriţă, l-aş fi sfătuit să nu renunţe niciodată la echipa naţională. Da, nu i-a convenit că nu joacă, a avut probleme şi cu Iordănescu (n.r: cu Edi Iordănescu), a avut, iată, şi cu Mircea Lucescu, dar poate vine un antrenor acum care se bazează pe el. Tu, ca jucător de fotbal, trebuie să îţi doreşti să joci pentru ţara ta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.